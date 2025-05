Arriva l'"Habemus papam". Il nuovo Papa è lo statunitense Prevost con il nome di Leone XIV

"Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam".

“Vi annuncio con grande gioia: abbiamo un papa!”: è la formula latina con cui il cardinale protodiacono comunica al mondo l’elezione del nuovo pontefice. L'annuncio tanto atteso, fatto da Dominique Mamberti, il cardinale protodiacono che ha il compito di pronunciare la frase, dalla loggia delle benedizioni della Basilica vaticana, è arrivato poco meno di un'ora dalla fumata bianca.

Il nuovo Pontefice è lo statunitense, originario di Chicago Robert Francis Prevost, che prende il nome di Leone XIV. Il 267esimo Papa è stato eletto oggi al quarto scrutino, nel giorno della Supplica della Madonna di Pompei.

Il nuovo Papa è stato eletto dopo soli due giorni. Dal 1900 in poi sono stati cinque i Papi eletti al secondo giorno di conclave: Pio XII, Giovanni Paolo I, Benedetto XVI e Francesco. A Jorge Mario Bergoglio sono stati sufficienti cinque scrutini e due giorni il 13 marzo 2013.

“Con l’elezione, oggi, di Robert Francis Prevost inizia un nuovo capitolo nella millenaria storia della Chiesa, dopo il pontificato di Jorge Mario Bergoglio. In un momento di grande complessità a livello internazionale come quello che stiamo vivendo, guardiamo con profonda fiducia al Santo Padre e alla centralità spirituale e morale che la sua figura è chiamata a ricoprire. Siamo certi che il nuovo pontefice saprà essere, come sempre, non solo guida, punto di riferimento ed esempio per i fedeli in Liguria e nel resto del mondo, ma che anche saprà parlare ed essere fonte di ispirazione per tutta la società, in quanto testimone dei valori del cristianesimo, che rimangono elementi fondativi della nostra cultura occidentale. La comunità ligure sarà pronta ad accoglierlo se e quando il neoletto Santo Padre deciderà di visitarla. Lo aspettiamo”. Così il presidente della Regione Liguria a nome della Giunta regionale in occasione dell’elezione al soglio pontificio di Leone XIV.