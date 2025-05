Cairo, attraversamenti pedonali smart e viabilità: sopralluoghi in via Romana e nelle frazioni

Mattinata di sopralluoghi a Cairo Montenotte per monitorare lo stato dei lavori e verificare le segnalazioni dei cittadini.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione, insieme alla Polizia Locale, ha visitato le frazioni di Bragno, Moncavaglione e San Giuseppe, dove sono attualmente in corso gli interventi per l’installazione degli attraversamenti pedonali smart, pensati per aumentare la sicurezza sulle strade.

La delegazione si è poi spostata in via Romana, dove alcuni residenti avevano segnalato criticità legate alla viabilità e all’attraversamento pedonale, soprattutto in prossimità della stazione. Sul posto sono state effettuate verifiche congiunte per valutare soluzioni efficaci che possano garantire maggiore sicurezza ai pedoni e migliorare la circolazione.

“Essere presenti sul territorio, ascoltare le esigenze dei cittadini e intervenire con azioni concrete è una nostra priorità”, commenta sui social l'assessore Ghione.