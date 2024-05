Inchiesta sulla Regione, dalle società che gestiscono le discariche a Vado i finanziamenti ai comitati di Toti

Le discariche. Sarebbe partito tutto da lì, dalla società che gestisce le discariche di Boscaccio e Bossarino il caso giudiziario che ha portato all'arresto del presidente della Regione Giovanni Toti, quello dell'Autorità Portuale Paolo Signorini e a numerosi indagati.

Secondo le indagini della Guardia di Finanza e in base alle carte della Procura di Genova, l'imprenditore Pietro Colucci, avrebbe violato la legge sul finanziamento ai partiti politici, versando 195 mila euro al Comitato Change e al Comitato Giovanni Toti di Toti tra il 2016 e il 2019. Somme che non sarebbero passate al vaglio degli organi delle società di Colucci, o a lui riconducibili, e in alcuni casi, non risultavano nemmeno a bilancio.

Per le società che gestiscono le discariche c'erano dei procedimenti amministrativi in corso. In Regione, IGreen Up Srl, il 31 maggio 2017, aveva presentato richiesta per l’ampliamento della discarica di Bossarino a Vado Ligure; EcoSavona Srl aveva in corso il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale per l’ampliamento della discarica del Boscaccio. Quest'ultima è al 70 per cento è del gruppo Innovatec, il 25% di Sat, la società pubblica in house che gestisce la raccolta rifiuti per l'Ato unico e il 5 per cento è del Comune di Savona.