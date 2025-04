Camera Penale di Savona: eletti i membri del direttivo

Si è tenuta quest'oggi l'assemblea degli iscritti della Camera Penale di Savona Tito Signorile per il rinnovo del Direttivo per il biennio 2025/2027.

All'esito dello scrutinio sono stati eletti Maria Teresa Bergamaschi, Andrea Scella, Massimiliano Badella, Alfonso Ferrara e la presidente uscente Daniela Giaccardi.



"L'Assemblea ha ringraziato i membri uscenti, gli avvocati Luigi Trucco e Mara Tagliero per il lavoro svolto e la dedizione sempre dimostrata, che continueranno ad essere parte attiva ed integrante del nuovo Direttivo che si riunirà prossimamente per la nomina delle cariche" spiegano.