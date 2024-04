Finale, incidente sul lavoro in corso Europa: operaio colpito da argano, codice giallo al Santa Corona

Incidente sul lavoro a Finale Ligure: l'allarme è stato lanciato questa mattina all'interno di un cantiere edile privato situato in corso Europa. Un operaio, secondo quanto riferito, è stato colpito da un argano per cause ancora in fase di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha attivato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Finale Ligure, l'automedica e le forze dell'ordine.

L'operaio è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Avrebbe riportato un trauma cranico.