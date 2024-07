Proseguono i saldi al Molo 8.44: da CasaShops fino al 70%

È ufficialmente tempo di saldi.

A partire da sabato 6 luglio, tutti i negozi del Molo 8.44 offrono sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti, dalle ultime tendenze di moda agli accessori, calzature, giochi per bambini e molto altro.

Da CasaShops aspettano sconti eccezionali fino al 70% su moltissimi articoli.

"Questa promozione straordinaria sarà valida fino al 28 luglio e fino ad esaurimento scorte: affrettati se aspettavi le scontistiche per acquistare qualcosa di nuovo o speciale per il tuo nido - dicono dalla direzione del Molo - Se porti con te a fare shopping anche i tuoi bimbi e ragazzi, ti invitiamo a passare venerdì 12 luglio dalle 18:00 alle 20:00. Grazie alla collaborazione con le professioniste de Il Giardino Dei Sogni, ASD di Savona, è nata una serata di intrattenimento dedicata ai più giovani con baby dance, giochi e una disco per ragazzi. Sarà un'opportunità perfetta per far divertire i più giovani di casa mentre tu ti dedichi allo shopping o ti prendi semplicemente del tempo per te".

"Ti aspettiamo in compagnia al Molo 8.44 per vivere insieme momenti di svago e approfittare delle fantastiche offerte dei saldi estivi. Non mancare" concludono.