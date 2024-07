Appuntamento con “Zodiac Trio in Concert, martedì 16 Luglio 2024 presso i Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, ore 21.

Sulle note di “Un americano a Parigi”, passando per i virtuosismi di Benny Goodman e altri capolavori del ‘900, l’ensemble newyorkese che vanta tournée in tutto il mondo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile.

Ingresso libero e gratuito. Suonano Kliment Krylovsky, clarinetto; Vanessa Mollard, violino e viola e Riko Higuma, piano.