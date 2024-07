Finale, nominato il nuovo direttivo della sezione locale della Lega

Nella giornata di ieri, venerdì 12 luglio, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo della sezione di Finale Ligure della Lega per Salvini Premier. Giovanni Sardo, direttore dell’ufficio postale di Pietra Ligure e recentemente candidato alle elezioni amministrative di Finale Ligure, è stato eletto segretario.

Il nuovo direttivo vede la presenza di Marco Paterniti, attualmente responsabile organizzativo degli eventi della Lega Provinciale, Pier Luigi De Andreis, Maurizio Marin e Marinella Geremia, anch’essa candidata alle elezioni amministrative cittadine e attualmente consigliere di minoranza.

Nel suo primo messaggio da segretario, Giovanni Sardo ha espresso un sentito ringraziamento a Pier Luigi De Andreis per il lavoro svolto fino ad ora come commissario cittadino della sezione. Ha inoltre rivolto un apprezzamento a tutti i militanti e simpatizzanti della Lega di Finale Ligure per il loro impegno durante la recente campagna elettorale cittadina. t

Sardo ha sottolineato l’importanza di una politica di apertura e ricerca di nuovi sostenitori, con l’obiettivo di accrescere il numero dei militanti in vista delle prossime tornate elettorali.

"È fondamentale continuare a lavorare con dedizione e passione per raggiungere risultati e traguardi sempre più ambiziosi", ha dichiarato Sardo. "Ringrazio tutti per la fiducia riposta in me e sono certo che, insieme, riusciremo a far crescere ulteriormente il nostro gruppo, portando avanti i valori e gli ideali della Lega per Salvini Premier."