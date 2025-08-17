 / Cronaca

Cronaca | 17 agosto 2025, 12:30

Alassio, riparata la condotta idrica: l'acqua ritorna progressivamente in tutta la città

Il tratto danneggiato lungo via Iulia Augusta è stato sostituito e, tra la notte e la mattinata odierna, l’erogazione idrica è in fase di ripristino su tutto il territorio comunale

Foto dalla pagina Facebook &quot;Città di Alassio&quot;

Ad Alassio si è concluso l’intervento di ripristino della condotta idrica di 300 millimetri di diametro lungo via Iulia Augusta, danneggiata nel tardo pomeriggio di ieri e causa di disagi per i residenti della zona a monte della via Aurelia.

Il tratto compromesso è stato sostituito e, già in serata, i lavori si sono chiusi con la ricopertura dello scavo e le successive operazioni di pompaggio e riempimento delle vasche di distribuzione. Nel corso della notte e nella mattinata odierna l’erogazione idrica è stata progressivamente ristabilita, tornando pienamente attiva su tutto il territorio comunale.

"Il sindaco Marco Melgrati, l’assessore alla Protezione Civile Franca Giannotta e tutta l’Amministrazione comunale - si legge sulla pagina Facebook istituzionale del Comune - ringraziano sentitamente il personale di SCA per l’intervento rapido ed efficace, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e il Comando di Polizia Locale per l’impegno e la sinergia dimostrati nel garantire il ripristino del servizio nel minor tempo possibile e per il supporto offerto alla cittadinanza tramite le tre autobotti operative durante l’emergenza, costantemente monitorate durante tutto l'anno".

Redazione

