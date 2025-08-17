Incendio in un appartamento ad Albenga: intervento dei Vigili del Fuoco

Questa notte, alle ore 01:20, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti nella città ingauna, in via Rita Levi Montalcini, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio disabitato.

Le fiamme hanno interessato materassi, effetti personali e parte dell’arredamento. L’edificio è noto come luogo di rifugio per persone senza dimora. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.