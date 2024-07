Entusiasmo Samp, bagno di folla a Bogliasco alla vigilia della partenza per il ritiro

A Bogliasco bagno di folla per la Sampdoria alla vigilia della partenza per la Germania. Tanti tifosi, infatti, hanno voluto stringere in un ideale abbraccio - tra bandiere, cori e fumogeni - mister Pirlo e i suoi ragazzi.

Stamane, con un volo charter da Genova, la truppa doriana è partita verso Jena, sede del ritiro estivo. Domani il primo allenamento in terra tedesca dove la Sampdoria rimarrà fino al 30 luglio disputando anche tre amichevoli.

Nel frattempo viaggia a gonfie vele la campagna abbonamenti: già 5mila le tessere rinnovate.

Di seguito l'elenco dei convocati per il ritiro a Jena .

Portieri: Audero, Ravaglia, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Barreca, Bereszynski (da giovedì 18 luglio), D’Amore, Depaoli, Ferrari, Gega, Giordano, Leoni, Zeqiraj.

Centrocampisti: Benedetti, Conti, Girelli, Kasami, Ricci, Uberti, Vieira, Vitale, Yepes.