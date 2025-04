Usura e ludopatia, a Finalborgo un convegno per parlare di rischi e strategie contro l'emergenza

Ci sarà un tema sempre purtroppo di grande attualità e gravità al centro del convegno organizzato dal Lions Club Finale Ligure - Loano - Pietra Ligure Host, in collaborazione con il SIULP Savona e il Lions Club Zona C del Distretto 108Ia3 per domani, venerdì 11 aprile, alle ore 15.

Nella suggestiva cornice della Sala delle Capriate, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina, in Finalborgo, si parlerà di "Usura e Ludopatia", un'emergenza sociale spesso invisibile che, secondo i dati del 2023, ha coinvolto oltre 15 milioni di persone in Italia e sul quale c'è sempre molta attenzione nel territorio, in particolare grazie all'impegno profuso in questi anni dal Distretto Sociosanitario n.5 Finalese.

Il convegno intende portare alla luce, col contributo di esperti, i rischi, troppo spesso nascosti, legati al fenomeno del gioco patologico e al pericolo dell’usura, che colpiscono famiglie e imprese minando la stabilità economica e psicologica delle persone.

Tra i relatori, il magistrato Fiorenza Giorgi, il Vice Questore Vicario Domenico Nicola Chierico, la psicologa Ilaria Donvito, l’avvocato Federico Ascheri (Presidente di Adiconsum Savona) e Salvatore De Rosa, Officer Distrettuale Lions. A moderare il dibattito sarà Laura Galtieri, Segretario generale provinciale SIULP Savona, con la collaborazione di Beatricevittoria Galtieri.

L’evento, patrocinato dal Comune di Finale Ligure con la partnership di Adiconsum e aperto al pubblico con ingresso libero, si inserisce nel solco dell’impegno civico dei Lions: “Dove c’è un’emergenza c’è Lions”, recita infatti il messaggio che accompagna l’iniziativa.