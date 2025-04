Camion in fiamme sulla A12, la chiusura si prolunga: danni alla volta della galleria "Del Fico"

Richiederanno ancora diverso tempo, forse addirittura l'intera serata o nottata, i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza, e quindi la regolare ripresa del traffico sull'autostrada A12 nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, dopo l'incidente avvenuto questa mattina all’altezza della galleria Del Fico.

Le fiamme scatenatesi da un camion che stava percorrendo il tratto in direzione Genova avrebbero infatti danneggiato la volta della galleria, dove già si transitava su una sola corsia e con deviazione sulla carreggiata opposta a causa di un cantiere.

Dopo l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna l’autista del mezzo per una lieve intossicazione, quello dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo e la bonifica dell'area, e quello della Polizia Stradale, il personale addetto incaricato dal concessionario sta intervenendo per le necessarie riparazioni.

Chi viaggia in direzione Genova dovrà quindi ancora uscire a Sestri Levante e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A12 a Lavagna.