"Arascin dell'anno", la quinta edizione del premio alla memoria dello chef Leonardo Nappi

Quest’anno è toccato allo storico chef, tra i più noti in Liguria, nonché insegnante dell'istituto alberghiero locale Leonardo Nappi, mancato nell’ottobre del 2022.

Il riconoscimento, ideato dalla sua compagna Dolores D’Avanzo, viene conferito a un personaggio alassino che in ogni campo, con la sua arte o professione, abbia portato orgoglio alla città.

Si è svolta ieri sera (domenica 14 luglio, ndr) ad Alassio, in piazza Partigiani, la consegna dell’ “Arascin dell’anno”, premio giunto alla sua quinta edizione per onorare la memoria del geologo Franco Scarpati, mancato nell’estate del 2018.

Un altro premio, questo di nuova creazione, ossia "Il Guerriero del Mare", dedicato ai futuri collaboratori del Museo del Mare e Mineralogico Digitale, è stato consegnato al dottor Giovanni Brancato, nutrizionista, ma conosciuto in tutto il mondo per le sue traversate a nuoto in tutti i mari.

Hanno deliziato il pubblico la cantante Giovanna Russo e il verticalista e giocoliere Mickael Brest.