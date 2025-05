Sanac, ancora una fumata grigia: bloccata la procedura di vendita

Il numero degli occupati previsto non veniva garantito, il prezzo dell'offerta non è stato ritenuto congruo e non sono stati garantiti nel prosieguo gli investimenti.

Queste le motivazioni che hanno portato i commissari con una lettera inviata dal direttore generale Sanac Rosario Fazio a bloccare la procedura per l'affidamento all'azienda italo canadese The Grossi Group che aveva presentato un'offerta per acquisire la società leader nel settore dell’estrazione, produzione e commercializzazione di materiali refrattari che ha sede a Vado Ligure, Assemini, Gattinara e Massa.

Non è stata accettata quindi l'offerta vincolata ed è stato interrotto il dialogo mandando nuovamente in apprensione i lavoratori che da anni attendono risposte sul loro futuro. Con un nuovo bando di vendita, il settimo, che pare sia sempre più all'orizzonte.

"Hanno fatto una dichiarazione al Ministero di non accettare l'offerta vincolante e faranno la proposta per un nuovo bando. La lettura è complessa, ma visto che c'è l'Ilva anche in vendita dobbiamo tenere d'occhio anche quella vicenda, l'unica speranza è quella - dice Corrado Calvanico, Femca Cisl - Con un nuovo bando non so cosa potrebbe accadere di nuovo. I volumi di lavoro comunque continuano ad arrivare e la cassa integrazione non è attiva, ma siamo preoccupati per le prospettive future. Ci aspettiamo una convocazione in coordinamento con l'azienda".

A gennaio era stata aperta la busta contenente l'offerta di The Grossi Group con la conclusione precedente della fase di due diligence. Si era ritirata dalla corsa invece l'azienda Ettore 1910.

Per cinque volte i bandi di gara erano andati deserti e nel maggio 2024 gli amministratori straordinari, avevano pubblicato la manifestazione d'interesse, per provare nuovamente a vendere la società attiva nel settore dell'estrazione, la produzione e commercializzazione di materie prime e materiali refrattari.

I Commissari quindi avevano proceduto ad nuova preliminare valutazione dei soggetti allo stato interessati all’acquisto dei complessi aziendali di Sanac e avevano invitato chiunque fosse stato interessato all’acquisto dei complessi aziendali che fanno capo alla società a presentarsi.

Ora lo spettro di un settimo bando si fa sempre più forte.