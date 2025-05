Fior d’Albenga, crolla anche Marty: l’aiuola di “Madagascar” perde un’altra star

Non c’è davvero pace per l’aiuola più chiacchierata e fotografata di Fior d’Albenga 2025, quella dedicata ai personaggi di Madagascar, in piazza San Michele. Dopo il “rapimento” lampo di Maurice e la rovinosa caduta di Re Julien, ora è toccato a Marty, la simpatica zebra compagna d’avventure del leone Alex, finire… con le zampe all’aria.

Anche stavolta, come già per il lemure, si pensa che qualcuno si sia appoggiato un po’ troppo energicamente sulla statua.

Vista la fine imminente di Fior d’Albenga (l’esposizione floreale terminerà domenica) e la difficoltà di un intervento di riparazione lampo, il Comune ha deciso di rimuovere definitivamente Marty dall’aiuola. Gli operai comunali sono intervenuti rapidamente per portarla via.