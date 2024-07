Sanità, l'assessore regionale Gratarola: "Opposizione smentita, la Liguria tra le regioni promosse per livelli essenziali di assistenza"

“Ancora una volta, nonostante i vani tentativi di strumentalizzazione politica, Regione Liguria ottiene dal Ministero della Salute punteggi al di sopra della soglia di adempienza in tutte e tre le aree di assistenza e con una crescita ulteriore rispetto agli ultimi report: l'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica, l'area distrettuale ed ospedaliera. La sanità ligure si conferma ancora una volta capace di dare risposte concrete ai cittadini, inserendosi tra le Regioni che hanno raggiunto la sufficienza nella capacità di garantire pienamente ai cittadini i livelli essenziali di assistenza. Il risultato poi è particolarmente soddisfacente se si considerano i bisogni della popolazione ligure, tra le più anziane d’Europa, che richiede un’attenzione particolare nella presa in carico ai fini dell’assistenza”.

Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito al rapporto del Ministero della Salute, intitolato 'Nuovo sistema di garanzia (Nsg) per i risultati dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)' e relativo al 2022, che ha promosso la Liguria a pieni voti.

"E adesso? Dopo l'ennesima smentita alle proprie faziose e false affermazioni, cosa si inventerà l'opposizione? Dopo che da mesi sentiamo lamentarsi i consiglieri quasi gongolando, a turno, su quanto i LEA siano esempio di una parte della sanità che non convince, anzi, va proprio male, cosa diranno? Oggi che i fatti, che i dati oggettivi li smentiscono, avranno l'ardire di parlare ancora? Si inerpicheranno sui sentieri dell'assurdo come in passato per proporre un però? Basta, vorremmo dirgli. Veramente, basta. Lasciate i numeri parlino e abbiate la decenza di non provare a rigirare una frittata stracotta, bruciata, decisamente da gettare via - aggiunge il capogruppo in Regione della Lista Toti, Alessandro Bozzano - La Liguria è stata riconosciuta tra le 13 Regioni italiane promosse per la capacità di garantire pienamente ai cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l'anno 2022. Stop. Fermiamoci tutti qui. All'importante risultato, emerso dall'analisi dei dati del Nuovo Sistema di Garanzia presentato al Ministero della Salute, che testimonia l'impegno costante, e la riuscita nel realizzarlo, della nostra amministrazione. I servizi sono migliorati in qualità e appropriatezza delle cure fornite ai cittadini liguri. Sono i dati a smentire ogni tentativo di strumentalizzazione politica. Non noi".