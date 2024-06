Savona, pedone investito rimane incastrato sotto l'auto: codice rosso al Santa Corona

Un grave incidente pedonale si è verificato ieri sera a Savona, all'incrocio tra via XX Settembre e corso Mazzini. Poco prima delle ore 22, un uomo è stato investito da un'automobile, rimanendo incastrato sotto il veicolo.

Il sinistro ha richiesto un immediato intervento delle autorità e dei servizi di emergenza. Sul posto la Croce Bianca di Savona, i vigili del fuoco, l'automedica e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e prestare soccorso alla vittima.

La gravità della situazione ha indotto la centrale operativa del 112 a mobilitare anche l'elicottero Grifo da Albenga. La persona investita, in condizioni critiche, è stata trasportata in codice rosso per via aerea al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.