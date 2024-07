Albenga, scontro tra un tir e una moto alla rotonda di Bastia: traffico in tilt (FOTO)

Traffico in tilt questa mattina per un incidente sulla Sp 582, l’arteria che dall’uscita dell’autostrada porta al centro di Albenga. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi.

L’allarme è stato lanciato alle 11.50 e immediatamente la macchina del pronto intervento si è attivata con l’invio sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e dei sanitari del 118.

L’incidente è avvenuto in direzione ponte di Bastia, dove un tir e una moto si sono scontrati.Ad avere la peggio, la conducente della due ruote, che ha riportato ferite lievi e ha rifiutato il trasporto in Pronto Soccorso.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Albenga impegnati a regolare il traffico congestionato.