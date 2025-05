Alassio piange Nino Moirano, "il re dei panini" nella città del Muretto

Si è spento all’età di 70 anni Nino Moirano, storico e amatissimo commerciante di Alassio.

Conosciuto da tutti come “il re dei panini”, per anni ha gestito un apprezzato negozio di alimentari nella zona della Fenarina, proprio di fronte al palazzetto dello sport, diventando una vera e propria istituzione per generazioni di studenti, insegnanti e lavoratori.

Nino lascia la moglie Monica, la sorella Daniela con Carmelo e i suoi amatissimi nipoti Martina, Michela, Luca e Davide, a cui era legatissimo e che amava profondamente.

Il santo rosario sarà recitato oggi, domenica 18 maggio, alle ore 18 all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre i funerali si terranno lunedì 19 maggio alle 14.30 nella chiesa di San Giovanni Battista ad Alassio.