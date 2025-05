Addio ad Alessandro Campani, da Alassio si era trasferito da tempo a Miami

Ha lasciato un segno profondo in chiunque l’abbia conosciuto, Alessandro Campani, 45 anni, imprenditore che dalla Riviera ligure aveva scelto di inseguire i propri sogni oltreoceano.

La notizia della sua prematura scomparsa, arrivata da Miami, dove viveva da anni, ha scosso la comunità alassina, lasciando sgomenti i tanti amici che non hanno mai smesso di sentirlo, nonostante la distanza.

Da ragazzo, Alessandro aveva mosso i primi passi nel mondo del lavoro come cameriere al Caffè Roma, nel cuore di Alassio, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. A Miami, con determinazione e spirito d’iniziativa, era riuscito a realizzare il suo sogno, aprendo un locale tutto suo.

La notizia improvvisa della sua morte ha riportato alla mente dei suoi amici i giorni della giovinezza trascorsi insieme in Riviera. In molti, anche sui social, hanno voluto ricordarlo con parole affettuose, descrivendolo come “un ragazzo dal cuore immenso”, capace di costruire legami sinceri e profondi. Le testimonianze di affetto si sono moltiplicate nelle ultime ore.

Nel dolore, gli amici di sempre si sono stretti attorno alla mamma Gianna, offrendo il proprio sostegno anche concreto, con una raccolta fondi per affrontare le spese necessarie al rientro della salma in Italia (QUI il link per partecipare).