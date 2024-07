Mein Kampf di Hitler, lo si trova esposto anche al mercato di Finale Ligure

Copie del "Mein Kampf" in vendita su una bancarella del mercato settimanale di Finale. Questa la curiosa apparizione su di un un banco di vendita di libri dove ha fatto capolino, se così si può dire visto il rosso acceso della copertina che ne ha reso ben evidente la presenza, il manifesto del pensiero politico di Adolf Hitler.

Tra libri su gatti, cani, motori, e proprio al fianco delle copie del "Diario di Anna Frank" ecco il testo elaborato prima della salita al potere del dittatore e l'esplosione del fenomeno Nazionalsocialista in Germania negli anni '30. Per un accostamento alquanto particolare e che non ha lasciato indifferenti tutti i passanti o gli osservatori.

Eppure va detto che il libro, al centro di un annoso dibattito tra la liceità della sua ripubblicazione e il ruolo storico che esso ha ricoperto, è disponibile nel catalogo Feltrinelli in varie versioni dagli 8 ai 40 euro di costo. Ed effettivamente non è nemmeno la prima volta che in Italia viene esposto su di un mercato.