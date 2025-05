Nuovi bagni chimici sulle spiagge libere tra Albissola Marina e Vado Ligure di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale

Le spiagge libere da Albissola Marina a Vado Ligure, di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, anche quest’anno saranno attrezzate con nuovi bagni chimici a servizio dei bagnanti dal 1° giugno al 15 settembre 2025.

Inizia la stagione balneare e si rinnova l’impegno che l’Autorità di Sistema Portuale porta avanti da oltre dieci anni per mantenere fruibili e accessibili a tutti le spiagge libere lungo il litorale savonese – da Albissola Marina a Vado Ligure – che comprende gli ampi lidi più apprezzati e frequentati del Priamar, delle Fornaci e Zinola.

Dal 1 di giugno al 15 settembre 2025, i bagnanti avranno a disposizione negli orari diurni complessivamente 36 bagni chimici, di cui 6 adatti a persone con disabilità, accessibili senza barriere architettoniche. Il servizio, affidato all’impresa Tailorsan per 70 mila euro, comprende oltre all’installazione e manutenzione delle cabine bagno mobili, la loro pulizia quotidiana, l’igienizzazione e sanificazione intensiva nei weekend e nei giorni festivi a più alta frequentazione per assicurare che le toilette siano sempre confortevoli e provviste di tutti i materiali igienici, come sapone e carta igienica.

La gestione sostenibile del litorale è al centro delle iniziative di tutela e valorizzazione del demanio marittimo promosse dall’AdSP del Mar Ligure Occidentale che insieme all’impegno degli altri enti pubblici territoriali ha permesso di mantenere nel tempo il prestigioso vessillo della Bandiera Blu, assegnata nel 2025 alla Vecchia Darsena di Savona, prova dell’elevata qualità ambientale del litorale savonese.