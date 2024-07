Dego, incontro con il noto mental coach Max Monaco

"Il meglio che 6". Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano migliorare la propria qualità della vita. Mercoledì 31 luglio, alle ore 21, Dego ospiterà Max Monaco, il rinomato mental coach famoso in tutta Italia. L'evento, che si terrà presso il salone polifunzionale, è completamente gratuito e rappresenta un'opportunità unica per conoscere da vicino il suo metodo.

Max Monaco è un vero e proprio pioniere nel campo del benessere mentale e dello stile di vita sano. Con un approccio innovativo e comprovato, ha aiutato migliaia di persone a vivere meglio e in modo più equilibrato. La sua fama non si limita solo all'Italia: la sua metodologia è adottata da numerose multinazionali che riconoscono il valore del benessere psicofisico dei propri dipendenti.

Il programma di Max Monaco ha ricevuto importanti patrocini, tra cui quello del comune di Roma e, da pochi giorni, anche del comune di Dego. Tale evento rappresenta dunque una preziosa occasione per la comunità locale di apprendere strategie pratiche e efficaci per migliorare la propria vita quotidiana.

Durante la serata, Max Monaco parlerà di come adottare uno stile di vita sano e equilibrato, fornendo consigli utili e facilmente applicabili. Non mancheranno momenti di interazione con il pubblico, in cui sarà possibile porre domande e ricevere suggerimenti personalizzati.

Partecipare a questo evento significa aprire una porta verso il cambiamento positivo, grazie a un professionista di altissimo livello. Non perdete l'occasione di essere presenti: farete un passo significativo verso il miglioramento del vostro benessere.