Finale, la sicurezza si impara fin da giovani: la piazza si trasforma in un'aula a cielo aperto per la “Giornata Sicura” (FOTO)

Punta sempre di più sul diffondere i valori dell’educazione civica e della consapevolezza dei rischi partendo dai giovani e dai giovanissimi, il mondo finalese del soccorso, della protezione civile e delle forze dell'ordine.

Lo dimostra l’iniziativa “Giornata Sicura”, andata in scena nella mattinata di ieri (venerdì 11 aprile, ndr) in piazza Vittorio Emanuele, trasformatasi in un’aula all’aperto per studenti delle scuole medie e superiori locali.

Una vera e propria lezione di sicurezza pubblica, prevenzione dei rischi naturali – in particolare sismico e idrogeologico – e cambiamento climatico, resa concreta grazie alla partecipazione attiva di Polizia Locale, Antincendio Boschivo - Protezione Civile, Croce Bianca e Verde finalesi, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, sezione "Ghione" dell'Associazione Nazionale Carabinieri e Consorzio Finale Outdoor Region. Presidi e operatori hanno messo in campo simulazioni, dimostrazioni pratiche ed esercitazioni per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di comportamenti corretti in situazioni di emergenza.

A dare il via alla giornata è stato il saluto del sindaco Angelo Berlangieri, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e ribadito quanto sia “fondamentale diffondere una cultura della sicurezza, a partire proprio dalle giovani generazioni”, rendendole protagoniste consapevoli all’interno della comunità.

Gli organizzatori hanno invece tenuto a sottolineare come l’obiettivo dell’iniziativa sia fornire ai giovani strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare scenari di rischio, contribuendo alla costruzione di una società più preparata e resiliente. Da qui, il forte legame con il mondo scolastico, considerato alleato indispensabile in un percorso formativo che va ben oltre i banchi.

Per questo gli studenti hanno potuto vedere e toccare molto da vicino, anche in prima persona, quanto delicato e al contempo importante sia il lavoro degli operatori. Hanno quindi interagito con questi ultimi, utilizzato dispositivi di emergenza, ricevuto materiale informativo e non è poi mancato il confronto su temi chiave come i cambiamenti climatici e la gestione delle calamità naturali.

Una mattinata intensa e partecipata per fare la differenza investendo sull’educazione civica e la prevenzione, partendo proprio dai cittadini di domani.