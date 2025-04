Arte e solidarietà unite nel segno del teatro: “Coppie” di Rich Orloff per sostenere la “Raccolta eccedenze alimentari”

Dopo il successo dello scorso anno con l’opera di Sartre “A porte chiuse”, Finalborgo ospiterà, sabato 12 aprile, un nuovo evento che unisce arte e solidarietà.

Alle ore 21, nell'Auditorium Destefanis del Complesso di Santa Caterina, torna la Compagnia Liberteatro portando in scena, con la regia di Raniero Della Peruta e in scena insieme a Stefania Bonora, Barbara Vanni e Andrea Tobia, “Coppie” di Rich Orloff.

L'iniziativa, promossa dalla Caritas Vicaria del Ponente (Centro di Ascolto di Finale Ligure) e col sostegno del Comune di Finale Ligure, avrà, come detto, uno scopo benefico: il ricavato dell'ingresso, a offerta libera, andrà a sostegno del progetto “Raccolta eccedenze alimentari” a favore delle persone in stato di fragilità sul territorio del finalese e non solo.

Lo spettacolo, descritto dal New York Times come “divertente e commovente al tempo stesso” con il pluripremiato autore statunitense che “muove l'azione in modi inaspettati per creare una vera tensione drammatica, con sfrenati voli di fantasia” è composto da cinque brevi atti, ognuno per due attori, che portano in scena le relazioni umane nella loro complessità, con un delicato equilibrio di umorismo e gravità.

C’é un matrimonio che si scioglie in fila a Disneyland; un torrido pomeriggio in un motel; uno scandalo in una prestigiosa università; lo scontro tra due fratelli; e l'avventura di una notte che rivela il segreto di una donna.

Per Caritas, durante la serata, gli operatori Pietro Rosso e Serena Folco presenteranno le varie attività solidali attive nel finalese e i progetti 2025 legati alla Cultura del Dono.