Andora, acque eccellenti e nuovi servizi per una mobilità più sostenibile per festeggiare la Giornata Nazionale del Mare

Nella giornata in cui la Città di Andora e il suo porto turistico, Bandiera Blu dal 1987, festeggiano il mare e le sue tradizioni con un occhio attento alla salvaguardia dell'habitat marino, le acque andoresi sono state ufficialmente classificate come "eccellenti" per la balneazione.

A confermarlo è il decreto del Direttore Generale del Servizio tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro di Regione Liguria, che ha approvato l’elenco delle acque balneabili per la stagione 2025. Il riconoscimento si basa sui monitoraggi effettuati dall’Arpal nel quadriennio 2021-2024 e premia l’impegno del territorio nella tutela ambientale.

La notizia è arrivata proprio nella giornata in cui il porto turistico ha celebrato la Giornata Nazionale del Mare, coinvolgendo gli alunni delle scuole in laboratori e incontri con esperti ambientali e operatori portuali.

«Il nostro impegno a tutela dell’ambiente è concreto - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis, presente all’evento insieme all’assessore all’Ambiente e alle Politiche Giovanili Alexandra Allegri e all’assessore allo Sport Ilario Simonetta - Abbiamo fatto investimenti in tal senso. Ultimamente, le opere finanziate dal Comune e realizzate da Rivieracqua per allacciare Andora al depuratore di Imperia che sono in corso e che certamente favoriscono ulteriormente la tutela del mare. L’A.M.A., dal canto suo, ha ottenuto e confermato per il porto turistico importanti certificazioni, come la registrazione EMAS che verificano l’impegno quotidiano a favore del mare in tutte le attività e la promozione delle buone pratiche fra i diportisti».

Durante la Giornata del Mare, oltre a proporre agli studenti i consueti laboratori e incontri con coloro che operano nel porto ed esperti ambientali, con l’obiettivo di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare”,

è stata presentata anche la nuova stazione di ricarica per e-bike E-Now, pensata come punto di arrivo e partenza per la scoperta del territorio andorese. Il servizio, già attivo in molte località montane, consente la ricarica di biciclette elettriche e dispositivi tramite USB, ed è associato a un’app dedicata agli e-biker, che permette la geolocalizzazione di punti di interesse turistico, aree naturalistiche, strutture ricettive e luoghi di rilievo enogastronomico del territorio.

A testare per primo il servizio è stato Mattia Baracco, atleta e campione di e-bike, noto anche per aver organizzato la prima competizione di MTB a pedalata assistita di Andora.

«Con il contributo di tutti potremo implementare il sistema informativo turistico georeferenziato nei dintorni della stazione di ricarica per e-bike - ha dichiarato Fabrizio De Nicola, presidente dell’A.M.A. - Andora diventerà a breve la porta di ingresso della pista ciclabile sul mare del Ponente Ligure e in futuro avrà percorsi ciclabili anche sull’Aurelia e verso l’entroterra. Il porto sarà un punto di arrivo o di partenza, sia per chi arriva dal mare sia per chi viaggia su due ruote».

La promozione del porto turistico e del territorio avviene attraverso un servizio che non solo supporta i ciclisti, ma favorisce anche il turismo sostenibile.

Per questo motivo, l’A.M.A. ha pubblicato sul proprio sito un bando che invita le realtà del territorio e le imprese locali a iscriversi gratuitamente all’app per promuovere la propria attività.

La Giornata Nazionale del Mare ad Andora è stata promossa dal Comando Generale della Guardia Costiera e organizzata nel porto dall’A.M.A., l’Azienda Multiservizi del Comune, con la preziosa collaborazione della Delegazione di Spiaggia di Andora, Comune, Arpal e di tutte le associazioni operanti nel porto.