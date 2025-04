Fiera di Primavera: gli studenti Cfpcemon vi aspettano in Piazza Santa Maria Maggiore con cucina e benessere

Sabato 12 e domenica 13 aprile, studenti e studentesse dei settori cucina, estetica e acconciatura del Cfpcemon animeranno la “Piazza dei Formaggi” con laboratori e dimostrazioni aperti al pubblico, in un’iniziativa che unisce gusto, benessere e valorizzazione dei prodotti locali.

SABATO 12 APRILE | STAND CUCINA | ORE 11:00 – 19:00

Guidati dagli chef Paolo Pavarino e Andrea Basso, gli studenti del corso di cucina si metteranno all’opera per preparare delizie ispirate alla tradizione e alla stagionalità, con un tocco innovativo. I visitatori potranno assaggiare, con un piccolo contributo, specialità come:

Pane alle ortiche con Raschera D.O.P. e miele millefiori

Torta verde della Val Tanaro con tarassaco e timo

Panfrutto alle castagne e miele, profumato ai semi di finocchio

Estratti freschi

Un'occasione unica per gustare prodotti a km0 e scoprire le abilità delle nuove generazioni del settore enogastronomico.

DOMENICA 13 APRILE | STAND BENESSERE | ORE 11:00 – 17:30

La domenica sarà dedicata alla cura della persona. Le studentesse del corso di Estetica di Ceva e gli studenti di Acconciatura di Mondovì offriranno gratuitamente i seguenti trattamenti:

Acconciature e pieghe

Nail art con smalto semipermanente

Massaggi rilassanti a mani e braccia

Le esperienze saranno alla portata di tutti, grazie anche alla collaborazione con i partner Consorzio del Raschera D.O.P. e Società del Karitè

Studenti e docenti Vi aspettano in Piazza Santa Maria Maggiore per metterli alla prova, sarà disponibile anche un punto informazioni per chi desiderasse conoscere anche gli altri corsi disponibili nelle sedi di Mondovì, Fossano e Ceva