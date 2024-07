Orti Sociali, Bozzano: "Un'occasione per sottrarre aree incolte e incentivare il recupero di spazi verdi abbandonati"

Il gradimento da parte dei cittadini di benefici che gli orti sociali generano in termini produttivi, sociali, culturali, terapeutici e didattici è ormai diffuso in tutta Italia. A questo scopo: "Verrà discusso in una prossima seduta un mio ordine del giorno relativo alla promozione degli Orti Sociali, un'occasione per sottrarre al degrado aree incolte e non curate con lo scopo di recuperare e incentivare il recupero di spazi verdi abbandonati, diventando anche un presidio contro il dissesto idrogeologico". Lo rende noto il consigliere regionale di maggioranza, Alessandro Bozzano.

"L'Orto Sociale è un appezzamento di terreno destinato a soggetti che esercitano un'attività di conduzione con finalità produttive non professionali. Non solo, oltre ad avere una valenza ambientale ecosostenibile, può rappresentare un collante tra cittadini e il mondo rurale quali luoghi di aggregazione, autosostentamento e di cura del verde".

"Con questo ordine del giorno si impegna il Presidente e la Giunta Regionale a promuovere la destinazione da parte dei Comuni di terreni pubblici o privati, soprattutto terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico a orti sociali urbani, affidandone la conduzione a persone singole o associate che si impegnino a coltivarli per ottenere prodotti a scopo benefico o di autoconsumo, nonchè valorizzando le pratiche esenti da ricorso a prodotti chimici di sintesi", ha concluso Alessandro Bozzano.