Murialdo, Pronzalino contro Franco: "Fa emergere l’astio verso la passata amministrazione invece di prevenire i problemi delle nevicate"

Il consigliere di opposizione del gruppo “Uniti per Murialdo”, Giacomo Pronzalino, replica al sindaco Michele Franco: “In risposta a quanto pubblicato dal primo cittadino circa gli alberi più che ventennali che non avrei fatto tagliare in previsione delle nevicate, la questione è semplice matematica: l’amministrazione da me guidata ha governato per 4 anni e 11 mesi prima di essere commissariata, a causa della defezione di alcuni componenti della maggioranza che, uniti alla minoranza di cui faceva parte l’ex sindaco – cognato dell’attuale – e refrattari all’ingiunzione e alla diffida del Prefetto, si sono rifiutati di approvare, dopo mesi di ostruzionismo, alcuna variante al bilancio per far cadere l’amministrazione. Il bilancio, redatto dalla mia amministrazione, è poi stato approvato dal Commissario Prefettizio, riscontrato perfettamente in ordine e congruo”.

“Per Natale, ‘Uniti per Murialdo’ sta pensando di regalare una calcolatrice all’attuale sindaco, per evitare ulteriori sortite involontariamente umoristiche circa gli alberi più che ventennali. Il sindaco dovrebbe sapere che un’amministrazione dura per mandato 5 anni e che, quindi, per la crescita di alberi di 20 anni ci sono voluti quattro mandati di sindaci! Una brutta figura: il primo cittadino Franco governa da più di un anno e mezzo e, invece di imparare come prevenire i problemi legati alle nevicate, fa emergere l’astio nei confronti della precedente amministrazione, dimenticando che la matematica non è un’opinione e senza spiegare cosa ha fatto per prevenire la caduta di alberi e rami durante il suo mandato”.

"Il sindaco parla di collaborazione? Forse non gli è chiaro quanto emerso durante la campagna elettorale. Può consultare i verbali di Consiglio: noi abbiamo sempre lavorato, nonostante 2 anni e mezzo di pandemia, per fornire strutture innovative al paese, dimostrando coi fatti e non con le parole di amare Murialdo”.

“Quanto poi a rispondere al Consigliere Giasino sull’operato del trattore che ho fatto avere al Comune di Murialdo, vedo che scivola nell’oblio. Certo, i cittadini lo avrebbero volentieri visto all’opera con tutti gli accessori per la pulizia del legname ingombrante. In compenso, cita ‘Uniti per Murialdo’ come contrari ai pranzi per gli ultraottantenni… straordinario, considerando che l’invito è stato fatto dalla sua amministrazione, indirizzata però ai ‘Saggi’, con addebito non chiaro se alla pro loco. Chi erano i ‘Saggi’? Coloro che lo hanno votato? O coloro che, essendo saggi, lo voteranno la prossima volta? E chi stabilisce che una persona sia più saggia di un’altra?”.

“Per non parlare dei presunti poveri. È già in campagna elettorale? Chi paga il conto? Quanto a pretendere di darmi lezioni di esperienza, davvero se le può risparmiare, vista la qualità delle sue risposte e del suo operato fin qui”, conclude Pronzalino.