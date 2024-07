Andora, per una mattinata il luna park a disposizione dei bimbi del campo solare e per gli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia

Un intero luna park a disposizione, per una mattinata e gratuitamente, per i bimbi del campo solare di Andora e per gli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia. E’ successo ad Andora in occasione di una giornata all’insegna del divertimento e dell’inclusione promossa dai Giostrai in collaborazione con il comune di Andora, l’Ascom e la Pro Loco di Recco che hanno offerto un ricco buffet con la loro golosa focaccia.

Ad accompagnare gli ospiti della Sacra Famiglia anche gli assessori del comune di Andora, Alexandra Allegri e Ilario Simonetta.

“Vivere questa mattinata è stato davvero emozionante – dichiarano – L’iniziativa ha regalato tanti sorrisi ai bimbi, entusiasti di avere a disposizione le giostre e reso davvero felici gli ospiti della Sacra Famiglia per i quali le attrattive più divertenti hanno girato un po’ più piano: hanno così vissuto una esperienza che li ha molto divertiti, resa possibile grazie alla disponibilità dal personale del Luna park, dagli operatori della Sacra Famiglia e dagli amici dell’Ascom e Pro Loro di Recco che ringraziamo per la consueta collaborazione con i giostrai”.

Anche quest’anno, infatti, l’Ascom e la Pro Loco di Recco, rappresentate da Nanni Capurro e Marco Fumagalli hanno offerto una degustazione della famosa focaccia di Recco.

“Siamo come sempre felici del successo e delle emozioni che regala questo evento – ha dichiarato Marco Caroleo in rappresentanza dei giostrai del Luna Park di Andora – Lo ripeteremo.”