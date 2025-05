Tpl Linea, l'rsu: "Ci preoccupa che i 69 comuni soci non abbiano manifestato interesse nel rilevare le quote di Gtt"

Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali, l'rsu e la dirigenza di Tpl Linea con al centro l’organizzazione aziendale del lavoro. La parte aziendale ha proposto di inserire nella trattativa la possibilità del riconoscimento di un premio di produzione con la riorganizzazione che riguarderebbe tutti i reparti aziendali.

I sindacati e i rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato che l’organizzazione del lavoro aziendale non può essere efficientata solo sui lavoratori, ma sono necessari interventi di miglioramento organizzativo strutturali con un'adeguata copertura economica.

"Le osservazioni derivano specialmente dalla necessità di calare gli obbiettivi e gli indicatori del premio alla realtà aziendale e ai necessari interventi di miglioramento - spiegano dall'rsu di Tpl Linea specificando che ci sarà un nuovo confronto il prossimo 17 giugno sempre nella sede di Unione Industriali - è emersa l’urgenza di ripristinare gli organici in particolare degli autisti con contratti a tempo indeterminato".

"Crea preoccupazione che i 69 comuni savonesi proprietari di Tpl Linea non abbiano manifestato interesse nel rilevare le quote delle società di trasporto pubblico savonese in dismissione da parte dell’azienda torinese GTT che ha disposto la cessione con un diminuzione della richiesta del 5% - concludono i rappresentanti unitari dei lavoratori - Le rsu faranno le necessarie valutazioni con tutti i lavoratori nelle assemblee che saranno organizzate con l’obbiettivo di raggiungere un risultato sostenibile".