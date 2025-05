Cosseria punta su sostenibilità e innovazione: acquistato un eco-compattatore grazie al programma "Mangiaplastica"

Cosseria compie un passo significativo sul fronte della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione dei servizi pubblici, formalizzando l’acquisto di un eco-compattatore grazie al contributo ottenuto nell’ambito del “Programma sperimentale Mangiaplastica”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia dell’amministrazione comunale, orientata a favorire la transizione ecologica, ridurre la produzione di rifiuti in plastica e promuovere modelli virtuosi di economia circolare.

Il nuovo eco-compattatore, che verrà installato in una zona centrale del paese, permetterà ai cittadini di conferire bottiglie e contenitori in plastica PET in modo semplice, tracciabile e incentivato, contribuendo così attivamente alla tutela dell’ambiente. L’apparecchiatura è stata acquistata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante una procedura di affidamento diretto conforme alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

La fornitura è stata affidata alla Eurven S.r.l., azienda con consolidata esperienza nel settore e specializzata nella produzione di sistemi innovativi per la raccolta differenziata. Il valore complessivo della fornitura è pari a € 29.803,38 IVA inclusa, interamente finanziato dal contributo ministeriale.

Il progetto è stato seguito direttamente dal Sindaco Roberto Molinaro, anche in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e sarà accompagnato da una campagna informativa rivolta alla cittadinanza, per illustrare il funzionamento dell’eco-compattatore e le opportunità legate al suo utilizzo.

Con questa iniziativa, il Comune di Cosseria conferma il proprio impegno nella promozione di politiche ambientali concrete e lungimiranti, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l’innovazione dei servizi pubblici locali.