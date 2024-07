Stella, nel 2025 possibile visita del Principe Alberto II di Monaco: il Comune ha acquistato un castello che era dei Grimaldi

Una visita a Stella del Principe Alberto II di Monaco.

Ad annunciare il possibile arrivo del sovrano monegasco nel Comune che ha dato i natali al Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini, è il sindaco Andrea Castellini.

"Dopo essere entrati come Comune di Stella nei Siti Storici Grimaldi nel 2022 ed aver inserito nel patrimonio comunale la collina del Castello Grimaldi nel 2023 con l’obbiettivo a medio/lungo termine di riqualificarla e di ridare luce ai resti del sito medievale, ho il piacere di annunciare a tutta la cittadinanza che Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco sta programmando per il prossimo anno una visita a Stella, possedimento della famiglia monegasca dal 1100 a dopo il 1200 d.C." spiega il primo cittadino.

"La visita di un Capo di Stato estero è un gigantesco risultato per la nostra Amministrazione e per la comunità tutta, saremo lieti di far visitare Stella e casa Pertini a sua Altezza Serenissima" conclude Castellini.

L'amministrazione ha acquisito il castello da un privato per una cifra che si attesta sui 70mila euro ai quali vanno aggiunte le somme per l'unione dei progetti del restyling completo anche delle aree intorno e dell'oratorio di proprietà della Confraternita e la ricerca dei finanziamenti per il progetto esecutivo.