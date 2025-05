Cisl Liguria, Maestripieri confermato alla segreteria regionale. Simone Pesce ancora responsabile del Savonese

E' stata una conferma all’unanimità quella che ha designato ancora per un mandato Luca Maestripieri nel ruolo di segretario generale della Cisl Liguria.

L'elezione è avvenuta oggi (7 maggio, ndr) a Genova a conclusione del XIV Congresso regionale della Cisl Liguria intitolato: “Il Coraggio della Partecipazione. Responsabilità, Protagonismo e Visione di Futuro per rigenerare il Lavoro e la Liguria”.

Nella giornata di ieri, invece, i 200 delegati provenienti da tutta la Liguria hanno eletto il Consiglio Generale, il ‘parlamentino’ della Cisl che ha votato la conferma all’unanimità di Maestripieri. Insieme a lui nella segreteria regionale sono stati eletti e confermati Marco Granara, Paola Bavoso e Claudio Donatini. Conferma anche per i responsabili delle Ast provinciali di Genova, La Spezia, Savona e Imperia: Marco Granara, Antonio Carro, Simone Pesce e Antonietta Pistocco.

“La Cisl conferma e rafforza la sua unità e coesione interna dopo questi lunghi mesi di percorso congressuale, culminato nella due giorni di congresso regionale - dice Maestripieri -. Ora però abbiamo il compito di affrontare e dare risposte alle attese di lavoratori e pensionati. Il coraggio della partecipazione deve essere la parola d’ordine per questo nuovo percorso. Siamo vicini ad un traguardo storico perché partecipazione significa la legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl e che nei prossimi arriverà in aula per l’esame finale al Senato e auspichiamo che ci sia una totale convergenza da parte di tutte le forze politiche”.

“I lavoratori diventeranno così protagonisti nelle scelte decisionali delle aziende, anche in Liguria crediamo possa essere il paradigma per creare un sistema virtuoso a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori che entrano nei consigli di amministrazione delle aziende e per la suddivisione degli utili alle persone che lavorano attraverso la contrattazione sindacale”, conclude il riconfermato Maestripieri.