Videosorveglianza e organici potenziati, a Finale "controllo del territorio più capillare ed efficace per la sicurezza di tutti"

Miglioramento della gestione della videosorveglianza con nuovi server e nuove aree sotto l'occhio elettronico; una riproposizione del potenziamento del servizio estivo nelle ore notturne; infine implementazione dell'organico per una presenza più capillare sul territorio.

Queste le tre iniziative contenute nel programma "Sicuramente Finale Ligure", presentato dall'Amministrazione comunale finalese, sia in vista dell'imminente stagione estiva, sia nell'ottica di una riorganizzazione strutturale del corpo di Polizia locale.

Con una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, è stata approvata dall'ultimo Consiglio Comunale la proposta della Giunta di destinare 85mila euro per potenziare e ammodernare il sistema comunale di videosorveglianza. Con tale investimento, sarà possibile dotare l'impianto comunale di un nuovo server in esternalizzazione che consentirà di poter gestire il sistema delle telecamere, aumentandone sia il numero sia la definizione delle immagini registrate.

«Ad oggi questo non era possibile con la dotazione attualmente in forza al nostro Comando di Polizia Locale - ha spiegato il sindaco e delegato alla Polizia Locale, Angelo Berlangieri -, per una questione di capacità ma anche di spazi, entrambe condizioni necessarie e indispensabili per avere un potenziamento della videosorveglianza mettendo al servizio dell'attività degli inquirenti un sistema sempre più efficiente, efficace, diffuso e di miglior qualità per agevolare il già ottimo lavoro».

«Questo - ha aggiunto il primo cittadino - ci permetterà al contempo di presidiare zone sensibili che oggi sono insufficientemente o per nulla monitorate».

Sempre sul tema della sicurezza urbana, è previsto un ulteriore investimento col potenziamento dell'organico: «Attraverso il Piano delle Assunzioni di prossima approvazione da parte della Giunta, aggiungeremo all'organico del nostro Corpo di Polizia due agenti part time e uno in full time, tutti a tempo indeterminato, per poterli dispiegare sul territorio, potenziandone il controllo ma soprattutto lo strumento del 'vigile di quartiere' per gestire in maniera migliore la situazione di complessità dell'ordine pubblico nel periodo estivo» ha aggiunto Berlangieri.

A questi ne vanno aggiunti cinque che saranno assunti per la stagione estiva a tempo determinato. Così sarà possibile estendere l'orario per i servizi notturni: «Il piano prevede l'estensione dei servizi notturni nei periodi di maggior afflusso, con turni della Polizia Locale che, dalla metà di giugno e per tutto il periodo estivo, saranno prorogati fino all'1.30 durante la settimana e fino alle 3 nei week end, portandoci a essere uno dei pochissimi Comuni della Riviera giunto a questa decisione con le forze del proprio organico di Polizia» ha concluso il sindaco.

«Abbiamo cercato di coniugare compiti tradizionali del corpo di Polizia locale con quelli che sono le attività, volenti o nolenti, rientrate negli ultimi anni nella gamma. Ci siamo attrezzati con nuove dotazioni, coltivando da tempo attività anche insieme altre Forze dell'ordine" ha detto il comandante Eugenio Minuto, ricordando come questa collaborazione sia stata due volte fruttuosa, ad esempio, negli ultimi giorni per contrastare lo spaccio di stupefacenti.