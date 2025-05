Cinghiali in centro città, Coldiretti: “Non più solo un problema di campagna, a rischio anche l'incolumità pubblica”

Alcuni cinghiali in via Dante a Savona

“Quanto accaduto oggi a Savona, con quattro persone travolte da un cinghiale in pieno centro cittadino, è l’ennesima conferma di un’emergenza non più tollerabile”.

Sono il presidente e il direttore di Coldiretti Savona, Marcello Grenna e Antonio Ciotta, a intervenire dopo l’episodio che ha visto un ungulato scorrazzare per le vie del centro, ferendo due persone e seminando il panico tra cittadini e commercianti (LEGGI QUI).

Secondo i vertici provinciali “non si tratta più solo di un problema delle campagne ma di un pericolo reale e quotidiano anche per le città della provincia”, con una fauna selvatica “fuori controllo” in grado di mettere “seriamente a rischio non solo il lavoro degli agricoltori, ma anche la salute e l’incolumità pubblica”. E' per questo che da Coldiretti l'appello è per “interventi urgenti, concreti e strutturali per riportare equilibrio tra uomo e ambiente”.

Una situazione fuori controllo, questa, già ampiamente denunciata negli anni scorsi e fino a oggi da Coldiretti. “Non possiamo aspettare la tragedia per intervenire. È tempo che tutte le istituzioni si assumano le proprie responsabilità per garantire sicurezza a chi vive, lavora e frequenta il nostro territorio” concludono Grenna e Ciotta.