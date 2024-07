Albenga, il Comune lavora alla Bolkestein: consulenza legale per individuare i criteri alla base dei bandi

Dopo l'incontro dei giorni scorsi a Palazzo Nervi, sede della Provincia, e le precedenti vicende legate al ricorso dell'Agcm sulla proroga delle concessioni per l'anno in corso, nuovo passaggio sul tema dell’applicazione della direttiva europea “Bolkestein” nella giornata di ieri (mercoledì 17 luglio, ndr) ad Albenga, dove si è tenuta una riunione nel Comune.

“Entro fine anno le concessioni demaniali dovranno essere messe a gara. In questi giorni ho partecipato a diversi incontri per acquisire i passaggi che dovranno essere effettuati. Formalizzeremo l’incarico a un legale, che ci seguirà e ci aiuterà nello stabilire le linee guida e la procedura più corretta da seguire in questa difficile questione” afferma l’assessore al Demanio Mauro Vannucci, che proprio mercoledì ha preso parte all'incontro tenutosi a Savona in rappresentanza dell'Amministrazione ingauna.

“Una situazione delicata” da affrontare “tenendo nella giusta considerazione tutti i diversi aspetti in gioco” rimarca invece il sindaco Riccardo Tomatis.

“Il comparto balneare rappresenta una delle nostre grandi eccellenze e, ad Albenga, è una risorsa che caratterizza storicamente l’offerta turistica, creando contestualmente un indotto positivo anche in termini occupazionali - aggiunge ancora il primo cittadino -. Nella nostra città, ma in tutto il Paese, gli stabilimenti balneari hanno realizzato negli anni una tipologia di offerta molto caratteristica che non ha eguali in altre parti del mondo e, in molte occasioni, ha presidiato, vigilato e preservato il nostro litorale”.

Tomatis definisce quindi quello che è l'obiettivo: “Fare quanto possibile per garantire gli investimenti effettuati negli anni dai gestori degli stabilimenti e, al contempo, un servizio di grande qualità senza interruzioni - spiega - Per farlo è necessario individuare un punto di equilibrio tra esigenze di miglioramento, salvaguardia e valorizzazione paesaggistico/ambientale del territorio e valorizzazione economica del patrimonio pubblico, il tutto garantendo il proficuo utilizzo del demanio. Ci muoveremo nelle prossime settimane, anche con il supporto dei tecnici e dell’avvocato al quale daremo incarico di seguirci, all’individuazione dei criteri alla base del bando di gara”.

“Dall’accesso alla spiaggia per i disabili alla garanzia di un presidio e di un’offerta a cittadini e turisti, la gestione delle aree retrostanti agli stabilimenti balneari, passando magari per gli sport del mare e la valorizzazione del nostro litorale” conclude il sindaco di Albenga.