Loano, il Maestro Massimo Carpegna lascia Forza Italia e passa alla Lega

Il Maestro Massimo Carpegna, già referente Cultura Forza Italia Emilia Romagna e successivamente Liguria, passa alla Lega. Le ragioni di questo cambio di divisa sono da ricercarsi nella posizione netta del movimento di Salvini nei confronti del riarmo europeo e dell’immigrazione.

“Non sono assolutamente d’accordo con le decisioni della von der Leyen e con chi vuole assecondarle - dichiara - Riportare i nostri arsenali a una sufficienza operativa è un conto; indebitarci ulteriormente e sottrarre risorse alla sanità, alla scuola, ai servizi in genere per continuare la guerra Mosca-Kiev e compromettere gravemente i timidi tentativi di negoziato è un’altro".

"Non è questo il momento di “essere sempre e convintamente dalla parte della von Der Leyen“ come ha affermato il segretario FI Tajani nel recente congresso o di partecipare a iniziative anglo francesi dei “volenterosi“ - prosegue - ma di parlare chiaro e non chinare la testa come hanno fatto Orban e Fico, perché il rischio di un allargamento del conflitto non è affatto svanito e abbiamo altri problemi d’affrontare e risolvere: quelli di casa nostra, quali i nuovi dazi americani e non solo. Invece che cancellare il patto di stabilità per aiutare l’industria bellica tedesca con la scusa di un teorico esercito europeo e di una Russia pronta a invaderci, lo si cancelli per poter investire nella scuola, nella sanità, nel lavoro, nel carovita dovuto alle sanzioni comminate a Mosca come lo stop al gas russo. Queste sono le vere emergenze“.

Considerata la carriera professionale - docente universitario, vice direttore del Conservatorio di Modena e ancora nell’organico dell’Accademia di Londra - è probabile che Carpegna continuerà a offrire il suo contributo nell’ambito della cultura. Sicuramente la sezione loanese della Lega potrà giovarsi della sua esperienza e delle sue proposte culturali, che per un territorio a vocazione turistica sono indispensabili.