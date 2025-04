Savona, aggressione al Prolungamento. Burlando e Carpano: "Un fatto gravissimo, continuiamo a rigenerare la zona"

I Consiglieri comunali Luca Burlando e Massimiliano Carpano esprimono la loro massima solidarietà e vicinanza alle ragazze vittime dell'aggressione avvenuta ieri sera al Prolungamento.

“Un episodio gravissimo, che ci colpisce profondamente come giovani cittadini prima ancora che come amministratori. Alle ragazze coinvolte va tutto il nostro affetto e il nostro supporto,” dichiarano i due consiglieri. “Nessuno deve sentirsi in pericolo camminando per le strade della propria città”.

Burlando e Carpano da anni si battono per la riqualificazione del Prolungamento, un lavoro costante che sta iniziando a dare i suoi frutti. L’amministrazione comunale ha già avviato un percorso di trasformazione dell’area, attraverso progetti di rigenerazione urbana, nuovi arredi, valorizzazione del verde, illuminazione pubblica e la promozione di eventi culturali e sociali.

“Ci sono investimenti importanti già partiti, e altri in fase di progettazione avanzata. Il Prolungamento non è stato dimenticato: lo stiamo restituendo alla città con una visione chiara e concreta. Questi investimenti avranno la potenzialità di trasformare l'area in un punto strategico di aggregazione giovanile e sportiva, un luogo dove ragazze e ragazzi potranno incontrarsi, praticare attività all’aperto e sentirsi parte attiva della città, in piena sicurezza”.

Per Burlando e Carpano la direzione è una sola: “Una zona viva è una zona sicura. È proprio rafforzando la presenza, l’identità e la partecipazione in questi spazi che possiamo prevenire il degrado e aumentare la sicurezza. Non servono scorciatoie, serve insistere su ciò che sta funzionando”.