Stadio Riva, Podio: "Dal sindaco solo arroganza e scelte frettolose, nuova società Albenga 1905 va coinvolta"

"In consiglio comunale abbiamo chiesto un confronto trasparente sul futuro dello stadio Riva, ma abbiamo ricevuto risposte arroganti dal sindaco. Nessun attacco, solo la richiesta di fare chiarezza e coinvolgere tutti. È legittimo avere posizioni diverse, ma non si può confondere il confronto con lo scontro. Ad Albenga ci sono tre realtà calcistiche consolidate, tra cui il Pontelungo, che ringraziamo per l’impegno e la disponibilità. Ma oggi esiste anche l’FBC Albenga 1905, una nuova realtà che non può essere esclusa". Cosi commenta il consigliere comunale di opposizione Nicola Podio.

"È la quarta società cittadina, ed è giusto che abbia voce nella gestione dello stadio. Fare scelte frettolose significa danneggiare chi oggi sta cercando di rilanciare l’Albenga Calcio. Serviva più tempo: si poteva andare avanti fino a giugno con una gestione provvisoria, e poi riunire tutte le società attorno a un tavolo per una soluzione condivisa. Temiamo che così facendo si stia cercando di lasciare fuori la nuova società, togliendole forza e credibilità proprio mentre cerca di ricostruirsi. E questo rischia di allontanare anche eventuali investitori".

"Abbiamo chiesto al sindaco di convocare una commissione consiliare riservata, ma le promesse fatte sono state disattese. Chi ha investito merita rispetto, non risposte come “è un rischio d’impresa”. Serve più ascolto e più responsabilità da parte di chi amministra", conclude Podio.