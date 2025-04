Consiglio comunale a Borgio, la minoranza: "Impianti sportivi in condizioni di degrado, l'assessore rimetta la delega"

"Borgio Verezzi per tutti", gruppo di minoranza rappresentato da Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni interviene dopo la recente seduta del Consiglio comunale.

"Il 22 aprile è stato convocato il Consiglio comunale che ha visto, oltre le otto pratiche portate in esame dall’Amministrazione, anche sette interrogazioni da parte del nostro gruppo di minoranza ed una mozione - spiegano dai banchi dell'opposizione - Iniziamo esprimendo la nostra soddisfazione nei confronti dell’Amministrazione che ha posto attenzione alla mozione, da noi proposta, che trattava il tema molto delicato della costante emergenza abitativa che sta colpendo i comuni costieri compreso anche Borgio Verezzi. Si chiedeva di trovare un modo per favorire gli affitti a lungo termine con modalità già intraprese da altri comuni della nostra provincia. La mozione è stata accolta con voto favorevole all’unanimità tenendo conto dell’impatto che avrà sul bilancio".

"Durante la seduta del Consiglio da parte della Maggioranza abbiamo rilevato un clima più collaborativo e attento su questioni importanti che riguardano il nostro paese - proseguono da 'Borgio Verezzi per tutti' - Siamo soddisfatti anche per la messa a bilancio di fondi destinati alla manutenzione di parchi e giardini, operazione con cui si potrà finalmente rimettere in ordine il parco giochi di Viale Colombo, già oggetto di una nostra mozione approvata all’unanimità del Novembre 2024. Per questi motivi, abbiamo deciso di astenerci su questa particolare variazione di bilancio".

"Abbiamo invece approvato quasi tutte le delibere poste all’ordine del giorno tranne quella riguardante l’aumento della TARI, siamo infatti convinti che questo aumento, richiesto dalla società appaltante, da solo non ci porti a un significativo aumento della raccolta differenziata ancora distante dagli obbiettivi stabiliti dalla normativa regionale e nazionale. Inoltre riteniamo sia possibile incentivare i cittadini ad essere più virtuosi aumentando le detrazioni per il compostaggio domestico".

"L’argomento della raccolta differenziata è stato anche oggetto di una nostra interrogazione la cui risposta ci ha parzialmente soddisfatto, qualcosa si sta muovendo in una giusta direzione come l’installazione di campane apribili solo con tessera personale e la personalizzazione con codice a barre dei mastelli nelle aree porta a porta - aggiungono dal gruppo di minoranza - Pienamente soddisfatti invece delle risposte ricevute sul proseguimento dei lavori per la CER, di cui si è occupata una commissione comunale ad hoc, sullo stato dei lavori della passeggiata nel tratto non interessato dal rinnovamento di due anni fa e sull’allaccio al depuratore di Borghetto S.S., argomento che purtroppo necessiterà ancora di molto tempo ma su cui ci è sembrato l’Amministrazione sia presente".

"Una nota dolente c’è stata, ossia le risposte dateci dal vicesindaco e assessore allo sport sulla delicata questione degli impianti sportivi, abbiamo ricevuto risposte burocratiche e scuse che evidenziano una scarsa partecipazione al progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Comunale e dopo tre anni di Amministrazione, viste le condizioni di degrado in cui versano, invitiamo l’Assessore a rimettere la delega nelle mani del Sindaco".

"Una interessante nota di autocritica, proprio sulla comunicazione, è arrivata da parte del Sindaco a fine consiglio, anche noi ci auguriamo che per questi ultimi due anni si entri una fase nuova per ingranare una marcia in più, cosa di cui Borgio Verezzi ha davvero bisogno e per la quale proponiamo un maggiore coinvolgimento di tutto il Consiglio attivando, a proposito le Commissioni consiliari opportune" concludono da "Borgio Verezzi per tutti".