Pastasciutta Antifascista alla Società Fratellanza Zinolese: il 25 luglio una serata per ricordare i valori della Resistenza

In collaborazione con le Sezioni Anpi di Fornaci, Vado Ligure, Valle di Vado Ligure, Valleggia, Quiliano, Zinola e con Aned Savona Imperia, giovedì 25 luglio torna la “Pastasciutta Antifascista" nei locali della “Società Fratellanza Zinolese 1893 Aps”.

Alle 17.30 si terrà la presentazione del libro di Franco Zunino "Io Adelmo Cervi, il ribelle dei campi rossi”. A seguire la cena.

“Un grande ringraziamento alla presidente Raffaella Albesiano e a tutti i volontari della società, che mettendo a disposizione i locali, le attrezzature e il loro tempo, rendono possibile la realizzazione di questa bellissima festa”, dicono dall’Anpi.

La Pastasciutta Antifascista ha origini lontane: risale al 25 luglio 1943, quando Mussolini venne destituito e arrestato. Un avvenimento importante da festeggiare, che segnava la fine del fascismo dopo oltre vent'anni, anche se poi la guerra, si protrasse ancora per quasi 2 anni. Allora Alcide Cervi, noto antifascista di Campegine, Reggio Emilia, con la sua famiglia ed i suoi 7 figli, Gelindo, Antenore, Aldo, Agostino, Ferdinando, Ovidio, Ettore organizzarono una grande festa, cuocendo enormi quantità di pastasciutta, da offrire gratuitamente a tutti gli abitanti del paese.

La Pastasciutta Antifascista è un momento per ritrovarsi, per stare insieme e ribadire i valori dell'antifascismo, libertà, giustizia e democrazia.

Le pastasciutte si sono diffuse in maniera esponenziale sia nel territorio nazionale, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, come risulta dall' elenco della Rete delle pastasciutte, a cui aderiscono oltre 200 sezioni Anpi.

Come da tradizione, la pastasciutta sarà offerta ai partecipanti, mentre si pagheranno solo gli altri piatti.

Moltissimi impegnati nella preparazione dei piatti, socie della Fratellanza Zinolese e iscritti alle Sezioni Anpi e Aned organizzatori dell’iniziativa,. Le crostate saranno preparate dalla società di Mutuo Soccorso Diritti e Doveri di S. Ermete, che ringraziamo nella persona del Presidente Enrico Carelli.

La serata sarà allietata dalla “Rebel Rock Band One Solution”, che suonerà a titolo gratuito. “Un caloroso ringraziamento anche a loro. Ora e sempre Resistenza!”.