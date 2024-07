Millesimo piange la scomparsa di Michele Fracchia, ex consigliere comunale

Millesimo è in lutto per la perdita di Michele Fracchia, una persona stimata e benvoluta da tutta la comunità, venuto a mancare all'età di 74 anni. Aveva lavorato per alcune importanti realtà del territorio, tra cui la Demont e la Ferrero di Alba, lasciando un segno indelebile nel tessuto lavorativo e sociale della zona.

Consigliere comunale e capogruppo di maggioranza dell'amministrazione comunale precedente, guidata da Picalli, recentemente si era candidato alle elezioni comunali nella lista dell'attuale sindaco Garofano. La sua passione per la politica e il suo impegno per la comunità erano noti a tutti, rendendolo una figura di riferimento nel panorama politico locale.

Il primo cittadino Garofano ha voluto ricordarlo con un commovente messaggio sui social: "Ciao Michi, conserverò per sempre il ricordo di un caro amico e di una persona per bene. Le mie sentite condoglianze alla famiglia".

Anche Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando l'importanza che Michele Fracchia ha avuto nella sua vita e nella politica locale: "Eravamo amici, mi ha sostenuto alle provinciali. Persona saggia, gentilissima e disponibilissima, mi ha dato parecchi consigli su come comportarmi in ambito politico nella nostra Val Bormida. Vedeva tutte le difficoltà del territorio e nel creare un gruppo politico coeso, facendosi carico dei problemi della Val Bormida, dalla sanità ai trasporti".

Le esequie di Michele Fracchia verranno celebrate domani, martedì 23 luglio, alle ore 9:30, presso la parrocchia di N.S. della Visitazione di Millesimo.