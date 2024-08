Istituzione tavolo di commercio di vicinato e per il turismo: la proposta del gruppo di opposizione "Tradizione e Futuro Albissola"

"II Tavolo per il commercio e le attività turistiche persegue quindi i seguenti obiettivi: Realizzare una programmazione commerciale e turistica condivisa e non semplicemente subita degli esercizi commerciali; Aggregare le istanze e iniziative del territorio al fine di coordinarle e portarle all'attenzione degli organi istituzionali; Coordinare le iniziative dei Comuni, delle Unioni e degli altri attori del territorio per rafforzare l'impatto e diffondere le buone pratiche; Costruire azioni mirate di risposta all'emergenza e per il rilancio del settore, da promuovere in condivisione con i territori, le Associazioni imprenditoriali e gli enti pubblici; Essere un aiuto concreto alle attivita esistenti che investono e tengono in vita il nostro tessuto economico; Essere un supporto e un accompagnamento all'avvio di nuove attività con particolare attenzione all'imprenditoria femminile e alle giovani start up" concludono da Tradizione e Futuro Albissola.