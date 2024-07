Il sindaco di Torino Lo Russo rilancia i treni Alta Velocità per Savona e Genova: "Ci metti meno ad andare in Portogallo in aereo”

Lunghe code sulla A6 di persone che vogliono andare a cercare un po’ di refrigerio nel mar Ligure. E’ questa la scena che puntualmente si ripropone tutti i weekend d’estate sulla Torino-Savona. Domeniche spese più in auto che tra le onde a causa “dei lavori in corso” e “rallentamenti” segnalati sui pannelli luminosi. Cantieri che da anni restringono in molti tratti l’autostrada ad una corsia, impongono scambi di carreggiata e creano lunghe colonne.

Alta velocità verso Savona e Genova

E sul punto è intervenuto anche il sindaco Stefano Lo Russo, durante la diretta a To-Radio, rispondendo ad un ascoltatore che si lamentava dei tempi di percorrenza biblici dal capoluogo piemontese al mare. “Condivido pienamente -ha osservato il sindaco - la critica: quel tratto autostradale è in perenne lavori, ci sono problemi sulla concessione. Sono rapporti che sono governati dal Ministero delle Infrastrutture, su cui gli enti locali possono esercitare la legittima rimostranza”.

"Opportunità per persone e merci"

Ed il sindaco è tornato a rilanciare la necessità di avere treni ad Alta Velocità verso Savona e Genova. “Penso che i tempi storici – ha spiegato – siano maturi per parlare di nuove infrastrutture ferroviarie e guardare al futuro: ne ho parlato con con il Presidente dell’Unione Industriale Marco Gay, il comparto produttivo è in difficoltà per le connessioni con la Liguria”.

“Dobbiamo parlare con grande determinazione a tutti i livelli – ha aggiunto Lo Russo - dei collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con Genova e Savona. E' una grande opportunità per le persone e merci collegare Torino con questi luoghi: vuol dire turismo e sviluppo".

"E’ opportuno iniziare a fare ragionamento per potenziare questa tratta ferroviaria: è incredibile metterci ore per raggiungere mete vicine. Ci metti meno a prendere un aereo ed andare in Portogallo che a Savona col treno” ha concluso.