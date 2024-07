Premio Città di Loano, il programma della prima giornata

Dal 24 al 26 luglio a Loano "Venti di folk" festeggia e racconta i vent’anni del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, un traguardo importante per un premio e un festival che promuovono e valorizzano la produzione contemporanea di musica tradizionale di radice italiana.

A inaugurare la prima giornata del Premio mercoledì 24 luglio sarà la Notte del folk: più palchi per ballare e ascoltare alcuni degli artisti protagonisti del festival come Mario Incudine e Ponente Folk Legacy; le proiezioni di due film documentari in esclusiva per rendere omaggio a Giovanna Marini e Alan Lomax; musica bandistica itinerante e attività per bambini.

Ad aprire il programma, alle ore 18 nella Biblioteca civica, sarà la presentazione del volume fotografico RiGenerazioni, dedicato ai 20 anni del Premio, con la presenza dei fotografi Martin Cervelli e Silvio Massolo, del primo direttore artistico del Premio John Vignola e di Jacopo Tomatis, attuale direttore artistico.

A seguire, lo stesso Vignola presenterà insieme al giornalista Ciro De Rosa il documentario Dai paesi alla città. Giovanna Marini e la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, diretto nel 2009 da Andrea Serafini e dedicato dal Premio Loano alla grande musicista e didatta, recentemente scomparsa. Il film contiene un’intervista inedita di John Vignola alla cantante e presenta un vivido spaccato della sua attività culturale nell’ambito della Scuola di Testaccio, a Roma.

Il film sarà visibile a ciclo continuo sempre nella Biblioteca civica, a partire dalle 19.30, insieme a un altro documentario in esclusiva: Sulle tracce di Alan Lomax in Monferrato (1954-2024), di Flavio Giacchero e Luca Percivalle, realizzato dal CREO di Torino nel 2024 nell’ambito della valorizzazione del proprio archivio sonoro che comprende anche copia dei materiali raccolti da Alan Lomax in Piemonte.

Il film è parte di un progetto nazionale di studio delle ricerche di Lomax in Italia coordinato dal Centro Studi Alan Lomax, diretto da Giorgio Adamo e con sede a Palermo presso il Museo Pasqualino, che opera con la partecipazione di Anna Lomax Wood e in contatto con The Association for Cultural Equity (ACE) di New York e con The American Folklife Center at the Library of Congress.

Dalle 21 sarà protagonista la musica dal vivo con numerosi appuntamenti diffusi sul territorio di Loano. La banda dell’Associazione Musicale “S.M. Immacolata” APS - tra le più rappresentative realtà musicali della Liguria – eseguirà i brani della grande tradizione Premio Nazionale Città diLoano perla Musica Tradizionale Italiana bandistica italiana per le vie del centro storico, e dalle 21.45, sarà impegnata in Piazza Massena in un laboratorio musicale per i più piccoli.

Alle 21.30 il palco in Orto Maccagli sul Lungomare si animerà con un vecchio amico del Premio, Mario Incudine, che presenterà una selezione del suo vasto repertorio di canzoni siciliane, d’autore e tradizionali, insieme al polistrumentista Antonio Vasta e alle percussioni di Pino Ricosta.

In Piazza Rocca, sempre alle 21.30, per gli amanti del balfolk ci sarà una delle più accreditate formazioni della Liguria: Ponente Folk Legacy, ovvero Davide Baglietto, Emmanuel Biamonti e Luca Schiappacasse.

Ad animare la serata anche i ballerini dell’Associazione Balà in riva a u mà. Il Premio Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana è nato venti anni fa come laboratorio permanente sulla musica folk, promuove e valorizza la produzione contemporanea di musica tradizionale di radice italiana attraverso il coinvolgimento di artisti, etichette discografiche, giornalisti e operatori culturali. È organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano, con il contributo della Fondazione A. De Mari e Marina di Loano, e con il patrocinio della Regione Liguria e di ANCI.

La direzione artistica è a cura di Jacopo Tomatis, con la collaborazione di Ciro De Rosa, Enrico de Angelis, Lucia Campana, Annalisa Scarsellini e Davide Valfrè. Partner del Premio Loano sono il Premio Andrea Parodi e Folkest.

Tutti i concerti e gli incontri sono a ingresso gratuito