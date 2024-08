"Motori in Festa", il 28 luglio circa 200 auto in mostra a Calizzano

Domenica 28 luglio, Calizzano ospiterà “Motori in Festa”, un evento dedicato agli appassionati di automobili e motori, organizzato dal CiEffeCi in collaborazione con Sergio Carazza e il Comune. La manifestazione promette una giornata memorabile con circa 200 vetture in mostra, tra cui auto d’epoca, sportive, da gara e americane.

La giornata inizierà alle ore 8.00 con l’arrivo delle auto partecipanti, che saranno esposte in Piazza Vittorio Veneto e Piazza S. Rocco. Alle ore 9.00, sarà possibile iscriversi gratuitamente e ricevere un sacchetto di benvenuto contenente una targa per l’auto, due bottigliette d’acqua Calizzano, un omaggio, opuscoli turistici e gadget. Durante l’evento, modelle in abbigliamento coordinato e ragazze con ombrellini si aggireranno tra le auto, pronte per essere immortalate dai fotografi del CiEffeCi. Inoltre, Elisa Vico, finalista di Miss Italia e Miss Liguria, sarà presente come reginetta dell’evento.

A mezzogiorno, i partecipanti e i visitatori potranno pranzare a loro discrezione nei vari ristoranti, agriturismi, pizzerie e bar di Calizzano. Dopo il pranzo, alle ore 16.00, le auto esposte parteciperanno a un giro guidato per le vie del paese, riservato solo ai veicoli in regola con il codice della strada. La giornata si concluderà alle ore 17.00 con la premiazione di tutte le automobili partecipanti, alla presenza di ospiti speciali invitati per l’occasione. L’evento terminerà alle ore 18.00 con il deflusso dei partecipanti.