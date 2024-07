"Bandiera Blu: al mare in sicurezza", Ceriale celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento

“Bandiera Blu: al mare in sicurezza” è il titolo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Sla Acque Basse Coop Arcadia, la Capitaneria di porto, la Croce Rossa – Comitato di Ceriale e Magliolo -, la Protezione Civile, i Balneari di Ceriale, la Federazione ambulanze veterinarie Italia e il gruppo cinofilo Togo e Opsa di Diano Marina. L’evento si è tenuto oggi, dalle ore 10.30, presso la spiaggia libera attrezzata “Acque Basse”.

In occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World Drowing Prevention Day) che si celebra in tutto il mondo il 25 luglio di ogni anno, il Comune di Ceriale, su proposta dell’Assessorato alle politiche ambientali, al demanio e spiagge, ha aderito all'invito rivolto da FEE Italia a tutte le località Bandiera Blu di dedicare questa giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire gli annegamenti.

Quest’anno in Italia tutte le località Bandiera Blu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.