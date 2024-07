La 'casa' delle nuove tecnologie pronta ad accogliere le imprese imperiesi (foto e video)

La 'casa' delle nuove tecnologie pronta ad accogliere le imprese imperiesi e non solo nell'ex caserma dei vigili del fuoco in via Delbecchi nel capoluogo. Il progetto di Confindustria Imperia nato con l’intenzione di dare una “casa” alle imprese tecnologiche da cantiere sta prendendo forma e da settembre è pronto ad aprire le porte ai primi "inquilini".

Paolo Della Pietra, direttore Confindustria Imperia dichiara: "Un progetto che abbraccia tutto il territorio della provincia, avremo a regime una quindicina di aziende, con quasi 130 dipendenti. Il progetto è nato per acquisire nuova forza lavoro e dare un'identità a questo sviluppo industriale del settore dell'hi-tech, ancora poco conosciuto. Vogliamo lanciare un messaggio ai giovani che cercano lavoro in questo campo, di cercarlo sul nostro territorio".

L'anteprima

"Su un investimento di ristrutturazione da circa 5 milioni e mezzo di euro -spiega Antonio Parolini Advisor del progetto- abbiamo ottenuto 3 milioni e 100 mila euro di credito d'imposta. Soldi dello Stato ben spesi per lo sviluppo economico del territorio"

Il Polo Digitale vuole essere quindi in primis un acceleratore di business per le aziende presenti, in quanto la presenza fisica nello stesso edificio permette di creare sinergie, progetti comuni e start-up innovative. Questo processo viene valorizzato ed incentivato da Confindustria Imperia attraverso il Digital Innovation Hub Liguria di cui l’associazione è socio fondatore.

Le interviste

In particolare, le aziende presenti possono usufruire di servizi di informazione, sensibilizzazione e valutazione circa le opportunità connesse all’implementazione di tecnologie 4.0 nei processi produttivi di beni e servizi; mentoring e formazione; indirizzamento verso soggetti qualificati pubblici e/o privati altamente specializzati negli ambiti tecnologici 4.0; sostegno per accedere a finanziamenti pubblici e privati; supporto alla consulenza strategica in ambito Industria 5.0; interazione con i DIH nazionali ed europei, oltre che con altre strutture e organizzazioni considerate opportune e utili.

Il progetto di Confindustria Imperia non vuole esaurirsi con il compimento del Polo Digitale, ma si pone il fine più ambizioso di diventare un punto di riferimento per nuovi progetti di insediamento e sviluppo aziendali nel territorio al fine di creare un volano di crescita e di occupazione, soprattutto, per le nuove generazioni. A questo obiettivo contribuisce anche lo sviluppo della rete di poli tecnologici e dell’innovazione già presenti in Italia e con alcuni dei quali si hanno già rapporti di collaborazione.

Inoltre, il settore dell’IT ha un elevato sviluppo occupazionale, come dimostra la costante domanda di personale che spesso fatica a trovare riscontro in figure qualificate sul territorio riscontrata negli ultimi anni.